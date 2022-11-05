شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو: هدفى الاستمرار مع المنتخب.. وجاهز للمنافسة مع النجوم فى مركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مصطفى زيكو، لاعب حرس الحدود والمنضم حديثا لقائمة المنتخب الوطنى، الشكر للجهاز الفني بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، على ثقتهم به، موضحا أن هدفه مع الفراعنة تقديم مستوى مميز، وليس الذهاب مرة واحدة، لافتا إلى أنه سيحاول التواجد بشكل مستمر من خلال اجتهاده.

وقال زيكو، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "on time sports 2"، إنه يثق في قدراته منذ أن كان في القسم الثانى، مشيراً إلى أن مسؤولي حرس الحدود يؤكدون له أنه لاعب ممتاز وليس لاعبا للقسم الثاني إطلاقًا.

وأضاف لاعب حرس الحدود: "يوجد نجوم كبار في منتخب مصر في نفس مركزي، وستكون منافسة صعبة للغاية، لكن أعد الجميع أنها لن تكون المرة الوحيدة التي أنضم فيها للمنتخب، بل سأواصل بذل مجهود كبير حتى أتواجد باستمرار".

واختتم زيكو: "منذ فترة الإعداد، أحمد أيوب أخبرني أنني سيكون لي مستقبل كبير مع الفريق لأنني لدي إمكانيات كبيرة، وهذه الثقة أعطتني دفعة قوية والجهاز الفني بنادي حرس الحدود يثقون بي للغاية ويقوم بتوظيفي بشكل يساعدني أن أقدم أفضل ما لدي منذ بداية الموسم".