شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زين: الإسماعيلى يعانى ماديا.. ونثق فى جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد زين، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أن النادي في موقف صعب للغاية ماديا قائلا: "النادي الإسماعيلي في موقف صعب للغاية ماديا، ونطالب بدعم عاجل لإنقاذ النادي، وقد نضطر إلى الاستقالة الجماعية؛ بسبب الديون على النادي حيث جئنا واجهنا تلك الديون".

وأضاف خالد زين، خلال تصريحات تليفزيونية: إن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج إلى مزيد من التجانس في صفقاته الجديدة من أجل الظهور بالشكل المُنتظر والخسارة من غزل المحلة ليست مقياسا، فظروف المباراة كانت خاصة، وفي مباراة الأهلي ظهرنا بشكل جيد، ولكني كنت أنتظر أن نقدم الأفضل، ولكن في النهاية لم يكن التوفيق معنا، وفترة التوقف ستكون مفيدة للإسماعيلي، وأعتقد أن جاريدو مدرب الفريق سوف يستغلها بشكل جيد جدا، نحن نثق في المدرب".

وتابع: "الإسماعيلي مهتم بقطاع الناشئين وتعاقد مع شركة ألمانية لتطويره من أجل الاستثمار في قطاع الناشئين، ولدينا لاعبون مميزون مثل الدهب في قطاع الناشئين، على رأسهم إياد العسقلاني".

وكشف خالد زين موعد استلام النادي الاجتماعي والذي سيزيد من موارد النادي قائلا: "غرامة لسعد الجزيري كانت ضربة قاصمة بالنسبة لنا، ولكننا نسعى عن طريق المشروعات الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل وحتى الآن لم نستلم النادي الاجتماعي الذي تم افتتاحه عام 2019، وحصلنا على وعد بتسلم النادي الاجتماعي يوم 15 فبراير المقبل، وهذا سيكون نقلة كبيرة جدا للنادي الإسماعيلي ونريد أن ننشئ مجمع مطاعم ومحلات خاصة بمحيط استاد الإسماعيلية، ولكننا لم نحصل على رد حتى الآن لبدء تنفيذ المشروع."