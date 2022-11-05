شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته اليوم، السبت، بعد الحصول على راحة أمس الجمعة من أجل التقاط الأنفاس.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد وضع برنامج الفريق هذا الأسبوع بعد تحديد مباراتي فيوتشر وفاركو.

وكان جاريدو قد قرر تطبيق اليوم الكامل فى الوقت الحالي على لاعبيه من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر فور استئناف مسابقة الدوري العام.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلها بسبب مؤتمر المناخ.

وسيواجه الدراويش الفريق السكندري يوم 23 نوفمبر الجارى على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.