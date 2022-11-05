مدرب إسبانيا السابق لمصراوي: أتوقع أن تقدم المنتخبات الإفريقية بطولة رائعة في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - تسيطر حالة من التأهب على مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم ولذلك لمتابعة إنطلاقة الحدث الرياضي الأكبر في العالم وهو كأس العالم للمنتخبات بقطر والذي يفصلنا عن انطلاقته أيام قليلة، وبالتحديد يوم 20 نوفمبر الجاري على أراضي عربية لأول مرة بالتاريخ.

ومن هذا المنطلق أهتم موقع يلا كورة باستطلاع رأي بعض مدربي كرة القدم حول العالم، عن تنظيم قطر لكأس العالم، وفرص بعض المنتخبات في تحقيق البطولة، وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة.

وكان حديثنا هذه المرة مع المدرب الإسباني ديفيد جوردو مارسيلا، المدير الفني المسؤول عن المادة التكتيكية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقًا، وهو أيضا مُدرب مُتمرس لمُنتخبات الشباب في إسبانيا حيث درب منتخب الشباب تحت 21 عامًا وأيضا فريق شباب ريال مدريد، والآن يقوم بتدريب منتخب شباب عمان.

إلى نص الحوار

ما هو تعليقك على استضافة قطر لنهائيات كأس العالم، كأول دولة عربية وأيضًا الأولى في الشرق الأوسط وعن الإمكانيات التي ستوفرها من أجل إنجاح هذا الحدث الهام؟

قدمت قطر جهد كبير للغاية لتنظيم كأس العالم وعملت بشكل متواصل لسنوات عديدة على تطوير كرة القدم في فرق الشباب، و أثق أنها ستنجح تنظيميًا وسنرى بطولة مليئة بالعواطف وكرة القدم الجيدة.

كيف تري المنافسة في مجموعة إسبانيا، هل تحدد الفرق المتأهلة للأدوار المتقدمة أم أن هناك مفاجآت؟

مجموعة إسبانيا هي مجموعة تحمل الكثير من المساواة وأي شيء يمكن أن يحدث، لكن من الطبيعي أن تكون إسبانيا وألمانيا الأقرب للتأهل عن مجموعتهما، على الرغم من أن كلا الفريقين سيتعين عليهم تقديم كرة قدم رائعة للتغلب على اليابان وكوستاريكا.

هل إسبانيا قادرة على التتويج بلقب كأس العالم بهذه المجموعة من اللاعبين؟

إسبانيا قادرة على الفوز بكأس العالم، صحيح أن معظم لاعبي المنتخب صغار للغاية وليس لديهم الكثير من الخبرة، لكنهم من يمتلكون حماس كبير ومواهب رائعة.

ما الفرق بين هذه المجموعة من اللاعبين ومجموعة التي حققت كأس العالم 2010؟

الفرق الرئيسي بين فريق 2010 والفريق الحالي هو الخبرة، وأيضًا حينها فاز فريق فيسينتي ديل بوسكي باليورو عام 2008، وهذا جعل ثقتهم عالية.

من المنتخبات التي تتوقع تنافسها بقوة للصعود إلى المباراة النهائية؟

كل المنتخبات مرشحة للوصول إلى النهائي، لكن في رأيي، فرنسا والأرجنتين وإسبانيا والبرازيل الأقرب. على الرغم من أن التفاصيل الصغيرة عند التنافس ستكون أساسية ويمكن أن تسبب بعض المفاجآت.

من المنتخب الذي تتوقعه أن يحقق كأس العالم بقطر؟

من الصعب جدًا أن تتوقع المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم، ولكني أود أن تكون إسبانيا.

من المنتخب الذي تتوقعه أن يحدث مفاجأة للجميع بكأس العالم؟

إنها بطولة مختلفة للغاية، وهي فريدة من نوعها بسبب الخصائص والتواريخ التي تتمتع بها البطولة هذه المرة، لذلك يمكن أن تحدث مفاجآت كثيرة وأعتقد أن إحدى المنتخبات الإفريقية ستقوم بعمل مفاجأة كبيرة.

كيف ترى الفترة الحالية التي يمر بها محمد صلاح وفريقه ليفربول، وهل الأصلح له الرحيل أم البقاء في ليفربول؟

صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم والشيء المهم هو أنه يشعر بالسعادة لما يحققه بالدوري الإنجليزي، ليفربول ناد رائع وخاصة لما يقدمه في السنوات الأخيرة، لقد أستطاع أن يصل إلى عدد من النهائيات وفاز بعدة ألقاب، ومحمد صلاح قرر الاستمرار مع الفريق، وسوف يقدم الكثير في السنوات القادمة أيضًا.