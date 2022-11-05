نائب الإسماعيلي: نعاني من كثرة الديون.. وفكرنا في الاستقالة الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي أن مجلس الإدارة ناشد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل إنقاذ النادي بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها.

وقال زين في تصريحات عبر قناة المحور: "حصلنا على وعد بتسلم النادي الاجتماعي يوم 15 فبراير المقبل وستكون هذه الخطوة نقلة كبيرة للإسماعيلي".

وأضاف: "النادي عليه ديون لجهات كثيرة مثل الكهرباء والضرائب ولا نستطيع تلبية كل هذا، وطلبنا من رئيس الوزراء إنقاذ الإسماعيلي لأننا نعتبر هذا أمن قومي".

وأكمل: "التهديد بالاستقالة الجماعية؟ نعم فكرنا لأننا لدينا مسؤولية أمام شعب الإسماعيلية وحاولنا بكل الطرق لإنقاذ ما يمكنه إنقاذه بسبب موقف النادي الصعب".

وتابع رئيس الإسماعيلي: "أزمات الإسماعيلي متواصلة بسبب عدم الموافقة على المشروعات الخاصة به ولكننا نتمنى إنهاء كافة المعوقات من أجل أن يكون مستقبل النادي أفضل".

واستكمل خالد زين: "فعلى سبيل المثال لم نحصل على رد بشأن طلب إنشاء مجمع مطاعم بمحيط استاد الاسماعيلية".

وواصل: "أعيب على رجال الأعمال وأصحاب المصانع في عدم دعم النادي، ولكني أشكر الجماهير على دعمهم في شراء قميص الإسماعيلي وأتمنى من الجهات المسؤولة النظر إلى الإسماعيلي من أجل عبور الأزمات التي نمر بها".

وأشار: "نجحنا في تكوين فريق جيد جدا وقدمنا كل شيء على المستوى الفني ونعمل على تطوير قطاع الناشئين وتعاقدنا مع شركة ألمانية من أجل الارتقاء بهذا القطاع".

وأوضح خالد زين: "نمتلك في قطاع الناشئين لاعبين مميزين فهو منجم ذهب وعلى رأسهم العسقلاني".

وأتم: "صالح جمعة ومدبولي لاعبان مميزان للغاية وما نحتاجه هو الانسجام بين جميع اللاعبين وأعتقد أننا سنستغل فترة التوقف بشكل جيد من أجل تصحيح الأخطاء والعودة لتحقيق النتائج التي يتمناها الجماهير".