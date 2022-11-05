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الامارات | نجم برشلونة بيكيه يطالب ناديه بـ 80 مليون يورو

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بيكيه يطالب ناديه بـ 80 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أول من أمس، نجم فريق برشلونة، جيرار بيكيه، اعتزاله كرة القدم رسمياً من خلال شريط فيديو بثه على «التواصل الاجتماعي»، على أن تكون مباراة ألميريا اليوم الأخيرة في مشواره مع الفريق. ومع قرار الاعتزال، ظهرت مشكلة كبيرة تلوح في الأفق بين بيكيه وإدارة ناديه، حيث كشفت صحيفة «سبورت» الكاتالونية المقربة من النادي أن بيكيه يطالب إدارة برشلونة بدفع 80 مليون يورو، قيمة مستحقاته بسبب الخفض السابق في راتبه خلال أزمة «»، وكذلك قيمة ما تبقى من عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، وهو أمر سيُشكل أزمة حقيقية للنادي الذي يُعاني مالياً. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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