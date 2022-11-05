الامارات | العين يستعيد روح الانتصارات على حساب خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق العين تأخره أمس أمام ضيفه خورفكان بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بعد أن سجل هدفين في الشوط الثاني، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. واستعاد العين سريعاً روح الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية من شباب الأهلي. وبموجب هذه النتيجة أصبح في رصيد العين 16 نقطة، وظل خورفكان بثماني نقاط. وجاء هدف خورفكان عن طريق الجزائري مهدي عبيد، مستفيداً من عرضية وصلته من البرازيلي جونينهو سددها رأسية في الدقيقة الثامنة. وبعد العديد من التصديات لحارس خورفكان، جاء هدف التعادل للعين في الشوط الثاني عن طريق كوامي من كرة رأسية (52). وسجل هدف الفوز للعين لابا كودجو بكرة رأسية مميزة في الدقيقة 80.