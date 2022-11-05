الامارات | كلباء وبني ياس.. مواجهة بشهية تهديفية مفتوحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كلباء نظيره بني ياس عند الساعة 19:30 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين في مباراة يبحث فيها الفريقان عن النقاط الكاملة لأهميتها في تحسين ترتيبهما في الدوري، إذ يمتلك كلباء 14 نقطة في المركز السابع وبني ياس 11 نقطة في المركز التاسع.

وكان الفريقان قد حققا الفوز في الجولة الماضية بتسجيلهما خمسة أهداف في مرمى الفريق المنافس بعد أن فاز اتحاد كلباء على النصر (5-3)، وفاز بني ياس على الظفرة (5-صفر). ويتطلع «النمور» إلى تحقيق مكاسب جديدة لم يسبق له تحقيقها في المواسم الماضية ومنها تعزيز انطلاقته الحالية متمثلة بأفضل بداية له في جميع مواسمه في دوري المحترفين بحيث سيسهم الفوز بوصوله لمركز متقدم بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في حال خَدمتْه نتائج باقي المباريات، ويكسب ثقة جمهوره ويضمن الوجود في المنطقة الدافئة بشكل مبكر ومكاسب أخرى منها الوصول للنقطة 17 التي لم يسبق أن وصل إليها في ظرف تسع مباريات.

وتصطدم هذه التطلعات بغياب ثلاثة من أبرز لاعبيه وهم: قائد الفريق عبدالسلام محمد والموهوب ياسر حسن وأحمد جشك بسبب الإصابة، ما يضع مدرب النمور الإيراني فرهاد مجيدي في موقف فني يحتاج للكثير من المعالجة في مباراة صعبة، إلا أنه أكد في المؤتمر الصحافي أنه سيجد الحلول لذلك.

يذكر أن آخر فوز لفريق اتحاد كلباء على بني ياس كان منذ أن فاز عليه بهدفين نظيفين في نوفمبر قبل عامين بينما التقى الفريقان في 14 مباراة سابقة جمعتهما في دوري المحترفين فاز بني ياس في ثماني مباريات وتعادلا 4 مرات بينما فاز النمور في مباراتين.