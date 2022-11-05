الامارات | مدرب دبا ينوي الاستعانة بلاعبين من «الرديف» لحل «المشكلات الفنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق دبا الفجيرة، الفرنسي عيسى غريغوري عن نيته الاستعانة بلاعبين من فريق الرديف (تحت 21 سنة)، لتعويض النقص الحاصل في الفريق الأول. ويحتل دبا وصافة دوري الرديف، ولديه 16 نقطة، ويدربه المدرب محمد عيد الخديم. في المقابل، يُعاني الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين من تواضع النتائج، حيث لديه نقطة واحدة في المركز الأخير، وسيحل اليوم ضيفاً على الوحدة ضمن الجولة التاسعة.

وقال غريغوري في المؤتمر الصحافي، أول من أمس: «نمتلك لاعبين على مستوى جيد ولديهم مهارات عالية ضمن صفوف الرديف، وكان علينا أن ننظر إلى ضمهم لصفوف الفريق الأول قبل استقدام لاعبين من الخارج». وتابع: «دفعنا بخميس محمد، وأحمد نبيل، من الرديف ضمن صفوف الفريق الأول، بعدما قدما أداء جيداً في مبارياتهما التي خاضاها مع الرديف». دبا يعاني في المركز الأخير للدوري بنقطة واحدة فقط.