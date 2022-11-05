الامارات | الشارقة لاستعادة الانتصارات.. والظفرة للهروب من القاع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الشارقة عند الساعة 16:45 من مساء اليوم مواجهة صعبة أمام مضيفه فريق الظفرة على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يسعى الظفرة صاحب الأرض والجمهور لإحداث مفاجأة بإيقاف سلسلة الهزائم التي تعرض لها حتى الآن، وإلحاق الخسارة الثالثة في الدوري بالشارقة والهروب من قاع ترتيب فرق الدوري كونه يجلس في المركز الأخير برصيد أربع نقاط فقط بعد تلقيه هزائم قاسية كان آخرها خسارته الكبيرة أمام بني ياس بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الماضية في حين يسعى الشارقة للعودة إلى سكة الانتصارات مجدداً وحصد نقاط المباراة بعد تلقيه هزيمتين قاسيتين خسر بسببهما ست نقاط في مباراتيه السابقتين أمام الوصل والوحدة ويرغب في مواصلة البقاء في صلب المنافسة ومواصلة الصدارة خصوصاً أنه يمتلك 16 نقطة. ويسعى الظفرة الذي يعيش أوضاعاً صعبة للغاية في أعقاب النتائج السلبية للفريق إلى استعادة توازنه من جديد عبر بوابة الشارقة بعدما تلقى ست هزائم قاسية في ثماني جولات، إذ فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة.

وتسببت النتائج السلبية للفريق في قرار إدارة نادي الظفرة بالاستغناء عن المدرب الصربي نيبوشا فسوفينتش ليخلفه مواطنه ألكسندر فيلسوفيتش في قيادة الفريق طمعاً في تغيير صورة الفريق وإيقاف سلسلة الهزائم التي ظل يتعرض لها.