الامارات | استاد زعبيل يؤرق طموحات الوصل أمام عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوصل إلى استعادة الانتصارات عندما يلتقي عجمان في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 7:30 من مساء اليوم على استاد الوصل في زعبيل، إذ يمتلك «الإمبراطور» في رصيده 16 نقطة بالمركز الرابع، بينما يحتل «البرتقالي» المركز السادس برصيد 14نقطة.

ويأمل «الفهود» أن ينهي سجله السلبي على استاد زعبيل، إذ حقق فوزاً واحداً على ملعبه منذ بداية الموسم بتغلبه على الظفرة، بينما تعادل في ثلاث مباريات أمام كل من الوحدة ودبا الفجيرة واتحاد كلباء.

ويدخل الوصل اللقاء بهدف البقاء في «دائرة المنافسة» والعودة إلى الانتصارات بعدما تعثر الفريق في الجولتين السابعة والثامنة بتعادله مع اتحاد كلباء وتلقيه أول خسارة في الدوري أمام الجزيرة.

في المقابل يعيش عجمان أزهى فتراته في الدوري خصوصاً في الجولات الخمس الماضية، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات على كل من دبا الفجيرة وبني ياس والجزيرة والبطائح وتعادل في مباراة واحدة أمام خورفكان، إذ يسعى «البرتقالي» إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الرائعة بعدما أصبح الفريق عملياً ضمن الأندية التي تنافس على اللقب، بينما على أرض الواقع يأمل عجمان أن يحقق أفضل نتائجه عبر تاريخه في مسابقة الدوري، بعدما برهن على أنه بعيد عن الفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. يذكر أن المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي أقيمت على استاد زعبيل وشهدت فوز عجمان بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الفريقين في لقاء الذهاب من دون أهداف.