الامارات | «أبيض الشواطئ» عينه على النهائي خلال مواجهة إيران بكأس القارات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الساعة الثامنة مساء اليوم منتخب الكرة الشاطئية مع نظيره الإيراني ضمن نصف نهائي النسخة الـ11 من كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش في منطقة أم سقيم بدبي.

وكان المنتخب بلغ دور الـ4 بعد أن حل ثانياً في المجموعة الأولى خلف البرازيل الذي تأهل كمتصدر، في حين تصدر إيران المجموعة الثانية، وباراغواي في الوصافة الذي يواجه البرازيل في نصف النهائي الثاني الساعة 6:45. ويسعى المنتخب إلى فك عقدة نصف النهائي، بعد أن بلغه ست مرات من قبل ولم ينجح في الوصول إلى النهائي، حيث اكتفى بالمركز الثالث في ثلاث مناسبات والمركز الرابع في مثلها. وتبدو حظوظ المنتخب في النسخة الحالية قوية، نظراً لأداء اللاعبين المميز في الدور الأول. وقال مدير المنتخب بدر حارب إن «الأبيض جاهز معنوياً وفنياً، وطموح اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني هو الوصول للمباراة النهائية». وتابع في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «مواجهة إيران تُمثل ديربي آسيوياً، ومثل هذه المواجهات تنقسم فيها الترشيحات مناصفة لكل فريق، وما يحسم مثل هذا النوع من المباريات هو قلة الأخطاء، فالفريق الأقل أخطاء سيفوز بالمباراة ويصعد للنهائي». وشدد على أنه رغم أن المنتخب الإيراني يمتاز بالقوة الجسمانية، فإن «الأبيض» لديه ميزات عديدة، منها المهارات العالية والانضباط التكتيكي، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب استفادوا من راحة يوم واحد قبل نصف النهائي، وأن ذلك سيكون له أثر إيجابي على اللاعبين.