الامارات | مونديال «البادل تنس» يختتم اليوم.. التأهل «الذهبي» الأول للبرتغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم بطولة العالم «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022»، اليوم، بعدما أقيمت على مدار ستة أيام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونظمها اتحاد البادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وزار الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل رئيس اللجنة العليا المنظمة، قرية بطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي 2022»، وتجول في أروقة قرية البطولة، يرافقه إسماعيل الهاشمي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة عبدالكريم العارف وعواطف السويدي وحسن المزروعي «مدير البطولة»، وعيسى المرزوقي «نائب مدير البطولة»، كما التقى عدد من مسؤولي أجنحة الشركات المتخصصة بإنتاج وتوزيع معدات ملابس ومستلزمات ممارسة رياضة البادل سريعة النمو والانتشار في جميع أنحاء العالم، كما التقى العاملين في مركز تداوي الطبي الذي يقدم خدماته للمشاركين في البطولة.

كما تجول رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بين الملاعب الثمانية التي تستضيف المباريات، والتقى عدداً من المشاركين من نخبة المنتخبات العالمية الذين قدموا الشكر للدولة ولاتحاد البادل على حسن الضيافة وجودة التنظيم، مؤكدين عودتهم إلى بلادهم بأجمل الذكريات عن الإمارات. من جهة أخرى، تواصلت أمس، منافسات نصف النهائي لبطولة الرجال، إذ التقى منتخب إسبانيا «حامل اللقب» نظيره الفرنسي، فيما واجهت الأرجنتين منتخب البرتغال الذي وصل إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه.

ونجح المنتخبان الإسباني والأرجنتيني في بلوغ المربع الذهبي لبطولة العالم للمرة 15 في تاريخهما، حيث تخطى منتخب إسبانيا نظيره التشيلي، أول من أمس، في ربع النهائي بتغلبه عليه بنتيجة 2-1، بينما فازت الأرجنتين على الباراغواي بالنتيجة ذاتها، أمّا المنتخب الفرنسي الذي وصل إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة العام الماضي في قطر فقد تمكن من تخطي عقبة المنتخب البلجيكي 2-1، فيما فجر المنتخب البرتغالي مفاجأة مدوية بإزاحته المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1، وكان منتخب «السامبا» المرشح الأقوى في البطولة بعد إسبانيا والأرجنتين للوصول إلى نصف النهائي.

على صعيد بطولة السيدات، نجحت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا وبلجيكا في بلوغ منافسات المربع الذهبي، حيث تخطت إسبانيا حاملة اللقب البرتغال (3-صفر)، وفازت بلجيكا على فرنسا 2-1، وإيطاليا على ألمانيا 3-صفر، والأرجنتين على السويد 3-صفر.

سعيد بن مكتوم يزور قرية البطولة ويتابع المنافسات.