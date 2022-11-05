الامارات | شباب الأهلي في «القمة» بسداسية على البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى شباب الأهلي صدارة الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين، «مؤقتاً»، أمس عقب الفوز الكبير الذي ألحقه بمستضيفه البطائح بستة أهداف دون رد، ضمن الجولة التاسعة. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، بانتظار نتيجة مباراتي الظفرة مع الشارقة، والوحدة مع دبا اليوم.

ولم يحتج الضيوف سوى 10 دقائق ليفتتح البرازيلي إيغور خيسوس التسجيل من تمريرة أحمد جميل. وعزز البرازيلي سيزار تقدم شباب الأهلي بالهدف الثاني بتسديدة على يمين الحارس«27». بعدها أضاف حارب عبدالله الهدف الثالث «60». وجاء الرابع من يحيى الغساني، مستغلاً خروج الحارس «70». وسجل حارب عبدالله الثاني له والخامس لفريقه «72». وصنع حارب السادس لزميله أوليفيرا «84».