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الامارات | كأس مبادلة المجتمعي للتنس تنطلق اليوم

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مبادلة المجتمعي للتنس تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام، اليوم، بطولة كأس مبادلة المجتمعي للتنس بأبوظبي، برعاية مستشفى هيلث بوينت، حيث يتيح للاعبي التنس الهواة في المنطقة صقل مهاراتهم وبناء مسيرة مهنية في التنس.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب من الإمارات ودول في سبع منافسات بنظام خروج الخاسر. وشهدت الكأس مشاركة الآلاف من لاعبي التنس الطامحين للنجومية منذ دورته الافتتاحية، ما يجعله بطولةً مثاليةً لتحدي اللاعبين الهواة وصقل مهاراتهم في .

وتتوزّع المنافسات بنظام خروج الخاسر على ست فئات، هي: 10 سنوات فما دون (مختلط)، و12 سنة فما دون (مختلط) و14 سنة فما دون (مختلط)، وفردي السيدات وفردي الرجال وزوجي الكبار المختلط. ويحظى الفائزون بفرصة المشاركة في دورة تدريبية مع أحد أفضل لاعبي التنس المحترفين خلال بطولة مبادلة العالمية للتنس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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