الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزن

رفض لاعب في لعبة جماعية الالتزام بالبرنامج الغذائي، الذي وضعه له الطاقم الفني لإنقاص وزنه، والذي زاد على الحد في الفترة الأخيرة، على الرغم من بدء الموسم منذ شهرين، إذ لاحظ المدرب زيادة وزن اللاعب بشكل دائم.

صراع

تشهد اللجنة الفنية في اتحاد لعبة فردية صراعاً بين أعضائها على اسم المدرب الذي سيتولى الإشراف على تدريب منتخب المراحل السنية، ما دفع رئيس اللجنة إلى طلب تدخل رئيس الاتحاد لحضور الاجتماع، الذي سينعقد بعد أيام لترشيح المدرب الجديد من بين الأسماء المعروضة.

عودة

وافق مدرب أحد أندية المحترفين على مقترح من إدارة النادي للدخول في مفاوضات مع نادٍ منافس، لاستعادة خدمات لاعب سابق في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً عقب إصابة لاعب أساسي سيغيب عن الفريق لفترة طويلة.

ضغوط

تعرضت لجنة انضباط في اتحاد لعبة رياضية لضغوط من نادٍ منضوٍ تحت مظلة الاتحاد، من ضمنها التلويح بالانسحاب من إحدى المسابقات المهمة في الموسم الجديد، وذلك في حال قيام اللجنة بإصدار عقوبات قاسية بحق الفريق، وجاء ذلك على إثر مشادات جمعت المدرب مع أحد حكام البطولة ضمن مباريات الدور الأول للمسابقة.

مدرب

تواصلت إدارة أحد أندية المحترفين مع مدرب سابق في الدوري السعودي، للتعاقد معه خلال فترة توقف الدوري أثناء كأس العالم 2022، إذ أبدى المدرب موافقته المبدئية لتولي المهمة، بشرط إجراء بعض التعديلات في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

غياب

تبددت حظوظ مسؤول سابق في اتحاد لعبة جماعية في العودة إلى الساحة الرياضية، بعدما ابتعد عن الأضواء لفترة طويلة، بسبب خلافات إدارية قادته للاستقالة وترك منصبه، ليجد أن الكثير من الأمور قد تغيرت خلال فترة غيابه.

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