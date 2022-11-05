«قلقان منه».. كيف علّق نبيل الحلفاوي على اختيارات مدرب منتخب مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر نوفمبر خلال فترة التوقف الدولي.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، كتب الحلفاوي قائلاً: "هو واخد البعض مكان المحترفين، سد خانة يعني عشان يعرف يعمل تقسيمة وبرضه عشان يحسم أمرهم، المهم المرحلة التانية بعد وصول المحترفين ولاعبو فيوتشر وبيراميدز".

وأضاف الفنان الكبير: "بس عموما أنا ابتديت أقلق منه بسبب بعض تصريحاته غير المقنعة، إن شاء الله مع الوقت يركز أكتر وتنضبط الأمور، ربنا يوفقه".

وفي وقت سابق، أعلن روي فيتوريا قائمة مكونة من 24 اسمًا ستخوض الفترة الأولى من معسكر منتخب مصر من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة الثلاثي محمود علاء، وعبدالله جمعة، وزيكو، بينما لم تشهد تواجد كريم فؤاد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الجمعة، وجه لفيتوريا سؤالاً عن سبب ضم محمود علاء وعبدالله جمعة، حيث أجاب قائلاً: "الثنائي قدم الكثير مع المنتخب، كما أن الأمر متعلق بالإصابات التي ضربت اللاعبين في هذين المركزين، كذلك استدعاء الثنائي هو رسالة للاعبيّن بأني أعتمد عليهما، محمود علاء لديه خبرة، وجمعة صغير السن نسبيًا وانضمامه يعني أننا نفتح الباب لانضمام أي لاعب، كما أن جمعة خاض مباراتين كأساسي مع الزمالك، مقابل مباراة واحدة لكريم فؤاد مع الأهلي".

وعن سبب ضم زيكو لأول مرة للمنتخب، رد فيتوريا "رأيت أن لديه إمكانيات جيدة، وشعرت بأن مستواه جيد، وانضمامه رسالة للاعبين صغار السن بأن باب المنتخب مفتوح للجميع".

وعن استبعاد كريم فؤاد، قال المدرب البرتغالي: "استدعيت كريم فؤاد في المعسكر الأول وقت أن كان الأهلي لا يثق في قدرات اللاعب، كنت أنا وثقًا في قدراته، وأعرف أسلوب لعبه، لكني في الوقت الحالي أحتاج لرؤية لاعب آخر في نفس المركز كي أحكم على مستواه".