شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لسامسون أكينولا لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الزمالك، لاختبار طبى مع عودة فريق الكرة للتدريبات الجماعية مساء السبت، عقب انتهاء فترة الراحة التى حصلوا عليها من الجهاز الفنى لمدة يومين بعد التعادل الإيجابى مع إنبى بهدف لكل فريق.

ويجرى أكينولا الاختبار الطبى لتحديد مدى شفائه من الإصابة التى تعرض لها قبل مباراة السوبر أمام الأهلى، ومدى جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية، خاصة أن اللاعب كان قد اقترب من الانتهاء من برنامجه التأهيلى قبل حصول الفريق على الراحة السلبية.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا فى الدقيقة 84 من رأسية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.