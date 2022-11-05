شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: أسامة نبيه تراجع عن تدريب الفريق بعد الاتفاق على تفاصيل التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن الساعات الماضية شهدت التواصل مع أسامة نبيه، نجم ومدرب الزمالك السابق، لتولى القيادة الفنية للفريق، خلفا لربيع ياسين، الذى رحل لسوء النتائج بعد ثلاث هزائم تلقاها الفريق الجنوبي.

وقال الشافعي صالح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "أسامة نبيه اتفق معنا على كل التفاصيل وأبلغنا باختيار جهازه المعاون، لكننا فؤجئنا بتراجعه عن الاتفاق اليوم والاعتذار عن عدم تولى المهمة".

وأضاف رئيس أسوان: "نبيه أبلغنا باختيار محمود فايز وأحمد عبد المقصود وأسامة عبد الكريم في الجهاز المعاون له، لكنه اعتذر بسبب ظروف أسرية كما أبلغنا".

واختم صالح تصريحاته قائلا: "حتى الآن لم نتوصل لاتفاق مع أي مدرب، ونحاول التعاقد مع مدرب له خبرات في الدوري حتى لا نكرر أخطاء الماضي، التوفيق غاب عنا ونسعى لتصحيح المسار".