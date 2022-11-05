شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 4/ 11/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 4/ 11/ 2022 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها: أسامة نبيه يعتذر رسميًا عن عدم تولى قيادة أسوان، ويفضل الاستمرار بالزمالك، و4 أهداف يسعى فيريرا لتحقيقها خلال فترة التوقف الحالية.

أسامة نبيه يعتذر رسميًا عن عدم تولى قيادة أسوان ويفضل الاستمرار بالزمالك

اعتذر أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة بنادى الزمالك، بشكل رسمى، عن عدم تولى مهمة قيادة فريق أسوان، خلفًا لربيع ياسين الذى تمت إقالته بعد خسارة أول ثلاث جولات بمسابقة الدورى.

ناشئ الزمالك يحتفل بهدف فوز فريقه بصورة والدته المتوفية.. صور

خطف محمد محسن ناشئ الزمالك الأنظار، بعدما احتفل بصورة والدته المتوفية، عقب تسجيله هدف فوز فريقه مواليد 2011 على نظيره وراق الحضر فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الجيزة.

شيكابالا يحصل على راحة من التدريبات لحين الشفاء من كدمة الكتف

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية التى ستعود غدًا السبت، لحين الشفاء من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الكتف خلال مواجهة إنبى الأخيرة.

4 أهداف يسعى فيريرا لتحقيقها خلال فترة التوقف الحالية مع الزمالك

يضع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، 4 أهداف أمامه يسعى لتحقيقها خلال فترة التوقف الحالية في بطولة الدورى، من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح في الفترة المقبلة.

فيريرا يضع خطة لعلاج السلبيات فى الزمالك خلال فترة توقف الدورى

يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، مع جهازه المعاون لخطة تصحيح المسار خلال فترة التوقف الحالية لإعادة الفريق لما كان عليه من قبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام المصرى والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى 1/1 . سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا فى الدقيقة 84 من رأسية.

زى النهارده.. الزمالك يهزم الرجاء المغربى بثلاثية ويصعد لنهائى أفريقيا