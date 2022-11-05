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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 4-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى، برئاسة أحمد أبو عبلة، برنامجا تأهيليا مكثفا لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق، للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب بربع نهائى كأس مصر.

تعرف على مشوار الأهلى بكأس مصر قبل مواجهة المقاولون العرب بربع النهائى

يستعد فريق الاهلى لاستكمال مشواره ببطولة كأس مصر نسخة 2021-2022، حيث ستكون أول مباراة رسمية للمارد الأحمر بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى، برئاسة أحمد أبو عبلة، برنامجاً تأهيلياً مكثفاً لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب بربع نهائى كأس مصر والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

يبدأ محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى التدريبات المنفردة غداً، السبت، على أن يعود ‏للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون موعد والطرف الثاني للمباراة الودية التى سيخوضها الفريق خلال الأسبوع المقبل استعدادًا للارتباطات المقبلة.

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة خلال الفترة الحالية من المباريات بسبب توقف الدوري، بعدها يبدأ الاستعداد للارتباطات المقبلة فى المسابقات المحلية بعد الفوز فى أول 3 مباريات بالدوري الممتاز للموسم الجارى.

رغم عدم ارتباط فريق الكرة بالندي الأهلي بمباريات رسمية خلال الفترة الحالية، إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر قرر مواصلة التدريبات اليومية على ملعب التتش استعداداً للاتباطات المقبلة، محلياً وأفريقياً، على أن يحصل الفريق بعدها على راحة.. نرصد فى السطور التالية خطة الأهلي للارتباطات المقبلة..

يستعيد فريق الأهلي جهود طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر بدءا من مباراته القادمة في الدوري المصري ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الرابعة والمقرر لها 2 ديسمبر المقبل، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه بسبب طرده المباشر في مباراة الأهلي الافتتاحية بمسابقة الدوري ضد الإسماعيلي والتي فاز فيها فريقه بهدف نظيف.

يطمأن الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة على حالة الخماسي المصاب، علي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات واليو ديانج ورامي ربيعة، من أجل معرفة حالتهم الصحية وموعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم وتسببت في استبعادهم من قائمة مباراة الأهلي الماضية ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.