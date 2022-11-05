شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022، فى مقدمتها: محمد عبد المنعم يبدأ التدريبات المنفردة فى الأهلى غدا بعد جراحة الأنف.

محمد عبد المنعم يبدأ التدريبات المنفردة فى الأهلى غداً بعد جراحة الأنف

يبدأ محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى التدريبات المنفردة غداً، السبت، على أن يعود ‏للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطابا رسميا إلى 4 فرق المشاركة في الدور التمهيدى، تخطرهم بموعد إجراء قرعة بطولة كأس الرابطة والمقرر لها 9 من الشهر الجارى .

برنامج تأهيلى مكثف فى الأهلى لتجهيز عمرو السولية استعدادا لمواجهة المقاولون

وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى، برئاسة أحمد أبو عبلة، برنامجاً تأهيلياً مكثفاً لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب بربع نهائى كأس مصر والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

شيكابالا يحصل على راحة من التدريبات لحين الشفاء من كدمة الكتف

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية التى ستعود غدًا السبت، لحين الشفاء من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الكتف خلال مواجهة إنبى الأخيرة.

اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر بدون جمهور

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021_ 2022 ستقام بدون حضور جماهيرى.

تغيير نظام بطولة كأس الرابطة بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدى

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدى للبطولة.

أسامة نبيه يعتذر رسميًا عن عدم تولى قيادة أسوان ويفضل الاستمرار بالزمالك

اعتذر أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة بنادى الزمالك، بشكل رسمى، عن عدم تولى مهمة قيادة فريق أسوان، خلفًا لربيع ياسين الذى تمت إقالته بعد خسارة أول ثلاث جولات بمسابقة الدورى.

أوفا يعود لصفوف إنبى خلال أسبوع بعد اقتراب تعافيه من إصابة الضامة