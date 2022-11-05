اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022، فى مقدمتها: محمد عبد المنعم يبدأ التدريبات المنفردة فى الأهلى غدا بعد جراحة الأنف.

محمد عبد المنعم يبدأ التدريبات المنفردة فى الأهلى غداً بعد جراحة الأنف

يبدأ محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى التدريبات المنفردة غداً، السبت، على أن يعود ‏للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

محمد عبد المنعم يبدأ التدريبات المنفردة فى الأهلى غداً بعد جراحة الأنف

إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطابا رسميا إلى 4 فرق المشاركة في الدور التمهيدى، تخطرهم بموعد إجراء قرعة بطولة كأس الرابطة والمقرر لها 9 من الشهر الجارى . 

 

إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر

برنامج تأهيلى مكثف فى الأهلى لتجهيز عمرو السولية استعدادا لمواجهة المقاولون

وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى، برئاسة أحمد أبو عبلة، برنامجاً تأهيلياً مكثفاً لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب بربع نهائى كأس مصر والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

برنامج تأهيلى مكثف فى الأهلى لتجهيز عمرو السولية استعدادا لمواجهة المقاولون

شيكابالا يحصل على راحة من التدريبات لحين الشفاء من كدمة الكتف

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية التى ستعود غدًا السبت، لحين الشفاء من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الكتف خلال مواجهة إنبى الأخيرة.

شيكابالا يحصل على راحة من التدريبات لحين الشفاء من كدمة الكتف

اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر بدون جمهور

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021_ 2022  ستقام بدون حضور جماهيرى. 

 

اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر بدون جمهور

تغيير نظام بطولة كأس الرابطة بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدى

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدى للبطولة.

تغيير نظام بطولة كأس الرابطة بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدى

أسامة نبيه يعتذر رسميًا عن عدم تولى قيادة أسوان ويفضل الاستمرار بالزمالك

اعتذر أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة بنادى الزمالك، بشكل رسمى، عن عدم تولى مهمة قيادة فريق أسوان، خلفًا لربيع ياسين الذى تمت إقالته بعد خسارة أول ثلاث جولات بمسابقة الدورى.

أسامة نبيه يعتذر رسميًا عن عدم تولى قيادة أسوان ويفضل الاستمرار بالزمالك

أوفا يعود لصفوف إنبى خلال أسبوع بعد اقتراب تعافيه من إصابة الضامة

أحمد أمين أوفا لاعب انبى
أحمد أمين أوفا لاعب انبى

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا