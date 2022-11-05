شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر كولر إلى سويسرا خلال توقف الدوري بعد موافقة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على موعد السفر إلى بلاده خلال فترة الراحة التي سيحصل عليها الفريق الأسبوع المقبل، من أجل زيارة أسرته التي تُقيم في سويسرا.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول، الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

وحصل كولر على موافقة مسئولو الأهلي بالسفر إلى بلاده خلال توقف الدوري من أجل الاطمئنان على زوجته التى تُقيم هناك ثم العودة لاستكمال تجربته مع الأهلي، ومن المتوقع أن يسافر كولر إلى سويسرا يوم الثلاثاء المقبل في إجازة تستغرق خمسة أيام على أن يعود للقاهرة الأحد بعد المقبل.

وخاض الأهلي مرانا أمس، الخميس، بعد الفوز على الداخلية مساء الأربعاء بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، ثم حصل على راحة اليوم على أن يستأنف تدريباته غداً وبعد غداً ثم يخوض مباراة ودية يوم الأثنين المقبل بإستاد التتش.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب في الخامسة من مساء يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر باستاد الأهلي والسلام.

وبعد مواجهة المقاولون بكأس مصر، يلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف في أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف في المباراة الثالثة على التوالي.