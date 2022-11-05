شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ميداليات متنوعة لمنتخب كمال الأجسام ببطولة العالم فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب المصري لكمال الأجسام حصد الميداليات في منافسات بطولة العالم التي تقام بإسبانيا فى الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجارى.

ونجح المنتخب في حصد 3 ميداليات برونزية جديدة، اليوم الجمعة، حصل عليها بطل العالم أحمد أبو جنه وزن تحت 70 كيلوجراما، و محمد نوفل وزن تحت 80 كيلو جراما، وفي وزن الثقيل البطل أحمد طه، ليبلغ إجمالي الميداليات لمنتخب مصر لكمال الأجسام 7 ميداليات متنوعة، 3 ذهبيات و3 برونزيات وواحدة فضية، بالإضافة إلى مركزين الرابع والخامس.

وأعرب الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عن سعادته البالغة بالنتائج المتميزة لأبطال المنتخب المصري لكمال الأجسام وظهورهم بمظهر مشرف أمام العالم، متمنيا أن تستمر النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة فى البطولة العالمية.

يذكر أن منتخب مصر لكمال الأجسام حصل أمس الخميس على 3 ميداليات ذهبية أحرزها أحمد سامي بطل العالم في فئة ماستر كلاسيك بدي بيلدنج وحصل على الترتيب الأول وبطل أبطال هذه الفئة، كما حقق الميدالية الذهبية في فئة الكلاسيك بودي بلدنج للرجال، كما حقق البطل المصري سيد النسر الترتيب التاني وفضية الكلاسيك بدي بيلدنج فوق الطول، ومحمد أبو العز على 50 المركز الخامس فوق سنة فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح.