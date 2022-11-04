الامارات | أزمة في النصر.. الجمهور غاضب والإدارة تعد بالتصحيح (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق النصر إلى خسارة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين وكانت أمام الجزيرة في الجولة التاسعة، وخسرها العميد بثنائية نظيفة ليبقى في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط فقط من أصل 27 نقطة ويزداد وضع الفريق سوءً في جدول الترتيب.

وعقب المباراة تجمع عدد كبير من جمهور النصر خارج الملعب مطالبين بتصحيح الأوضاع داخل النادي، وهو ما جعل رئيس مجلس إدارة النادي مروان بن غليطة، يتوجه إلى الجمهور والحديث معهم ووعدهم بمحاولة تصحيح الأمور في أقرب وقت مع فترة التوقف المقبلة بعد مباراة شباب الأهلي المقبلة.

وحرص بن غليطة على الحديث لفترة كبيرة مع الجمهور والرد على استفساراتهم الخاصة باللاعبين والتغييرات الكبيرة المنتظرة في صفوف الفريق.

وتعرض النصر للخسارة أمام الجزيرة بثنائية نظيفة وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم بعد أن كان قد خسر أمام الوصل، الوحدة، العين، اتحاد كلباء، ليزداد وضع الفريق سوءً.