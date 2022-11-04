شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة فرنسا ووفد الاتحاد الدولي تمهيدا لخوض بطولة العالم للجامعات للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة اليوم بعثة المنتخب الفرنسي، تمهيدًا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ملاعب نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وتتكون بعثة فرنسا من 9 أفراد منهم 5 لاعبين، هم: ليا باربو المصنفة 108 على العالم، ونينون لومارشاند المصنفة 128، وإدوين كلان المصنف 123، وجوشوا فينيرا المصنف 297، وتوفيك مخالفي المصنف 178 على العالم.

كما وصل اليوم الدكتور سعيد الحساني، رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وحمد الكعبي الأمين العام للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية كيروش بونشا رئيس اللجنة الفنيه للاسكواش بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وتوماس كريسب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد.