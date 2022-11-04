شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على القناة 32-28 بدوري المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق يد الزمالك على نظيره القناة بنتيجة 32-28، في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة اليد، لحساب الجولة الرابعة عشرة من عمر الدور الأول للبطولة.

شهدت مباراة الزمالك والقناة سجالاً كبيراً بين الفريقين قبل أن يحسم الأبيض المباراة لصالحه بنتيجة 32-28، في مباراة شهدت تنافسا كبيرا بين الفريقين، قدم خلالها اللاعبين أداء قوي.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، والتي أقيمت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية غداً السبت، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأحد المقبل، استعدادا لخوض المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره البنك الأهلي بالجولة المقبلة من الدور ذاته يوم الخميس المقبل في تمام السادسة مساء بصالة نادى الزمالك.