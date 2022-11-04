شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كلاتينبرج عن هدف كريم فؤاد الملغى في شباك الداخلية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو لمارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، يقدم خلاله الأخير تحليلاً للحالات التحكيمية فى الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري العام.

وتحدث كلاتنبرج فى الفيديو عن قرار حكم مباراة الأهلى والداخلية بإلغاء هدف كريم فؤاد، لاعب الفريق الأحمر، بداعى التسلل، مُشيرا إلى أن القرار سليم.

كما تحدث كلاتنبرج عن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لـ سيراميكا بعد اصطدام محمد أبو جبل حارس البنك الأهلى، بالنيجيرى جون إيبوكا ثم إلغائها، وكذلك إلغاء هدف كريم بامبو لاعب البنك الأهلى بالعودة لتقنية الفار، مُشيراً إلى أن القرار سليم .