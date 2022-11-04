شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الأهلى بكأس مصر قبل مواجهة المقاولون العرب بربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لاستكمال مشواره ببطولة كأس مصر نسخة 2021-2022، حيث ستكون أول مباراة رسمية للمارد الأحمر بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وكان الأهلى قد أفتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

ويتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية؛ بسبب استضافة مصر لقمة المناخ، بالإضافة لفترة التوقف الدولي التي تسبق كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري.

وقاد كولر الأهلي في 6 مباريات حتى الآن حقق خلالها الفوز جميعا في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.