شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يلجأ للوديات لتصحيح أخطاء سيراميكا خلال فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أحمد سامى، عن خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما خلال فترة التوقف الدولى، حيث خاطبت الإدارة أكثر من نادى لجس نبضهم حول إمكانية خوض لقاءات ودية معهم، حيث تنتظر الرد لتحديد الفرق التي يمكن مواجهتها.

ويرغب أحمد سامى في تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز فعلى الرغم من البداية القوية والفوز على المصرى البورسعيدي بثلاثية نظيفة إلا أن الفريق عاد، وتعثر أمام الزمالك في الجولة الثانية وخسر بثنائية نظيفة، ثم تكرر سقوطه أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بتصحيح المسار أمام المقاولون في الأسبوع الرابع فى المباراة المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب هذا الموسم بعد الصفقات القوية التي تعاقدت معها الإدارة على أمل تلبية طموحاتها.

في سياق مختلف، يضع أحمد سامى برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ صلاح محسن، مهاجم الفريق، خصوصا أن اللاعب ليس في كامل جاهزيته الفنية بعد انضمامه لـ سيراميكا في وقت متأخر من الانتقالات الصيفية الماضية، حيث يحاول تجهيز اللاعب بشكل تدريجي من خلال جرعات تدريبية، وعبر إشراكه في فترات خلال المباريات، خاصة أنه يؤمن بقدارته الفنية والبدنية، ويرى أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية.