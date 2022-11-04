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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر.

إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر

 

إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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