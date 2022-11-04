شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر.

إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر

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تغيير نظام بطولة كأس الرابطة بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدى

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ختام دورة المحاضرين بمشاركة 30 محاضرا مصريا