شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد هانى عادل و كريم طارق قبل خوض مباريات الدورى و كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائى هانى عادل وكريم طارق، لاعبى غزل المحلة، في التدريبات الجماعية للفريق، عقب اكتمال شفائهم من الإصابة، استعدادا للمشاركة في المباريات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وكان الثنائى قد تغيب عن المشاركة في أول ثلاث جولات لفريق غزل المحلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث كان يعانى هانى عادل من الإصابة في الركبة، بينما كان يعانى كريم طارق بشد في العضلة الخلفية.

واستأنف لاعبو فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية اليوم على استاد المحلة، تحت قيادة اليوناني بابا فاسيليو، استعدادا لخوض بعض المباريات الودية، ولذلك ضمن خطة استعادة اللياقة البدنية والفنية للاعبين المرحلة المقبلة قبل خوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق غزل المحلة الفوز على أسوان بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والذى أحرزه أحمد الشيخ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، عقب خوض ثلاث مباريات، حيث تمكن من الفوز على أسوان والإسماعيلى والتعادل مع المقاولون العرب.