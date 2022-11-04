شكرا لقرائتكم خبر عن برنامجى تأهيلى لقائد فريق حرس الحدود لتجهيزه لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي مصطفى جمال قائد فريق حرس الحدود برنامجًا تأهيليًا، للتعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة فاركو وتسبب في غيابه عن الفريق في مباراة سموحة الخيرة.

ويؤدي اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور ممدوح رزق، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، ما يستلزم راحة اللاعب لمدة عشرة أيام.

وعاد مصطفى جمال لصفوف حرس الحدود العائد للدوري الممتاز، الضيف الماضي قادمًا من إنبي، في صفقة بيع نهائي.

وخاض جمال الذي يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة تجربتين متميزتين في ناديي طلائع الجيش وإنبي ويعتبر اللاعب من ناشئ الحرس تدرج بين صفوفه إلي أن وصول الفريق الأول وأصبح كابتن الفريق، قبل الرحيل للطلائع ثم الانتقال لصفوف إنبي، قبل أن يعود مجددًا للحرس.