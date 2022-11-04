شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يعيد المفاوضات بين أسوان وعماد النحاس لنقطة الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الخلاف على المقابل المادي في عودة المفاوضات بين نادي أسوان وعماد النحاس المرشح لتدريب الفريق، إلى نقطة الصفر بعدما فشل الطرفان فى الوصول إلى اتفاق.

وتمسك مجلس إدارة أسوان بتواجد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق الجنوبي لا سيما وأنه من أبناء زهرة الجنوب، لكن المدرب لم يوافق على العرض المالي من النادي ودخل الطرفان في مفاوضات خلال الـ72 ساعة الأخيرة باءت بالفشل.

وتلقى النادي ترشيحات لعدة أسماء تدريبية منهم حمزة الجمل، ومحمد يوسف، وحمادة صدقي، والبرتغالي جواو موتا مدرب الهلال السوداني السابق، وعبد الحميد بسيوني .

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

اعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.