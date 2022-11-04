محمد النني: نعلم أننا فريق قوي.. وهدفنا التتويج بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال أن اللاعبين يريدون وضع الفريق في المكانة التي يستحقها، مشيرًا إلى أن الجميع يبحث عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وعاد النني للمشاركة من جديد بعد غياب فترة طويلة للإصابة، حيث لعب أساسيًا في لقاء أرسنال الماضي أمام زيورخ ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال النني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية": "نحن بحاجة إلى وضع أرسنال في المكان الذي يستحقه بالفعل، هذا ما نلعب من أجله".

وأضاف: "نحن نعلم ما سنفعله، لأننا نعلم الآن أننا نبحث عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وأكمل: "الآن لدينا شيء يدفعنا للأمام، نحن نعلم أن لدينا فريقًا جيدًا، ولدينا فريق عمل جيد، وميكيل أرتيتا يجعلنا نشعر بأننا فريق قوي حقًا الآن ونحن نعتقد أنه يمكننا القيام بشيء مميز هذا العام".

وتابع: "في أرسنال ليس لدينا غرور، هذه هي غرفة الملابس التي لدينا الآن".

وواصل: "الجميع يحب بعضهم البعض والجميع يعمل من أجل بعضهم البعض، هذا ما يجعل فريقنا قويًا حقًا، لأنه ليس لدينا غرور في الفريق".

وأشاد لاعب الوسط المصري بقائد أرسنال مارتن أوديجارد، قائلًا: "نحن نحب مارتن كثيرًا، الجميع سعداء فقط لأن يكون قائدنا".

وأتم: "نحن ندعمه ونجعل المهمة سهلة عليه، إنه حقًا لاعب جيد في الملعب وخارجه مهم جدًا بالنسبة لنا".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.