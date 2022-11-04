بالفيديو.. كلاتنبيرج يُعلق على أبرز القرارات التحكيمية للجولة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "فيسبوك" مقطع فيديو لتعليق مارك كلاتنبيرج، رئيس رابطة تطوير التحكيم المصري، يشرح خلاله أبرز الحالات التحكيمية خلال الجولة الثاثية للدوري المصري الممتاز.

وبدأ كلاتنبيرج بالتعليق على الحالات التحكيمية في مباراة سيراميكا والبنك الأهلي، والذي أكد خلالها أن قرارت حكم المباراة كانت صحيحة بعد الاستعانة من بتقنية الفيديو.

وخلال عرضه للحالات التحكيمية، تحدث كلاتنبيرج عن لقطة احراز كريم فؤاد، لاعب الأهلي لهدف خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الداخلية، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4-1.

وأكد أن قرار حكم المباراة بعدم احتساب الهدف الذي سجله كريم فؤاد في شباك الداخلية كان صحيح، لافتا أن الخطوات التي قام بها حكم الفيديو صحيحة.