الاتحاد الإنجليزي يقبل استئناف ليفربول على عقوبة كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، بيانًا رسميًا، سرد فيه آخر تطورات عقوبة المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، والتي حدثت في مباراتهم ضد فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وكان كلوب قد طُرد في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بسبب اعتراضه على قرارات حكم اللقاء، وذلك بعد أن دخل في مشادة مع الحكم المساعد، لعدم احتساب مخالفة لصالح محمد صلاح بعد تعرضه للإعاقة من قبل البرتغالي برناردو سيلفا.

وقال كلوب عقب المباراة، إنه غير فخور بسلوكه في تلك اللقطة، وأنه استحق الطرد بالفعل.

وجاء البيان على النحو التالي: "يمكننا التأكيد على أننا قمنا بالاستئناف على قرار لجنة العقوبات الأخيرة بفرض غرامة مالية على يورجن كلوب، فبعد مراجعة اللقطة، قد تتغير العقوبة الموقعة على المدرب الألماني".

وكانت لجنة العقوبات أصدرت عقوبة بغرامة مالية قدرها 30 ألف استرليني على مدرب فريق ليفربول.