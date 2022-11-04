"بسجل عشان تفرح".. قصة ناشيء الزمالك الذي يحتفل بالأهداف بتأبين والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي ورامي بشاي:

لم تكن هي المرة الأولى التي يرتدي فيها ابن الـ 11 عامًا قميص يحمل صورة لوالدته تأبينًا لوفاتها في يناير 2021 حين احتفل بتسجيله هدفًا مع الزمالك برفع قميص ناديه لتظهر صورة لوالدته التي تُوفيت بعد يومين من تحقيق أحد أحلامها بالتحاقه بنادي الزمالك.

محمد محسن، لاعب فريق الزمالك 2011، ظهر مرة أخرى خلال مباراة ناديه الأولى في الموسم الحالي من الدوري أمام سموحة، التي جمعتهما اليوم الجمعة بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد لناديه ليُعيد هذا الاحتفال، فيقول لمصراوي:" مع كل مرة أُسجل بها هدفًا ارفع قميص الزمالك وأهدي والدتي الهدف".

وبدأ ناشيء الزمالك لعب الكرة في شوارع بلدته منيل شيحة في محافظة الجيزة قبل أن يلتحق بأكاديمية قرب منزله في عامه السادس ليُقرر والده نظرًا لموهبته أن يخوض اختبارات بناديي المقاولون والزمالك:"كان حلمنا الزمالك لأننا عائلة زملكاوي، والدته كانت (بتقف جون) ليه وهو بيلعب في الشارع وكانت بتحلم أنه يكون لاعبًا في النادي ولكن تُوفيت بعد يومين من التحاقه بالنادي".

وتُوفيت والدة محمد في 15 نوفمبر 2018 ليُقرر الوالد أن يخوض محمد مباراة مع فريق أكاديمته السابقة حتى لا يحضر دفن والدته، فيقول لمصراوي:"سمع في الميكروفون اللي بيلف البلد خبر وفاة والدته وكان بيبكي وهو بيلعب وسجل جون"، قبل أن يخوض مباراة يوم 17 نوفمبر مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي:"محمد صنع هدفًا وتم قيده في يناير 2019 لتبدأ مسيرته مع الزمالك".

وهي المسيرة التي لم تخلِ من تأبين والدته إذ كان يضع صورتها في جواربه ثم يُخرجها ويقبلها مع كل هدف يُسجله قبل أن يقترح والده أن يرتدي قميصًا مطبوع عليه صورة والدته:"الكثير قال لي إن الأمر هيكون عبئًا ولكنني أراه مُحفزًا"، وهو الأمر الذي يوافقه فيه ناشيء الزمالك الذي يُجيد اللعب في مراكز الجناح والظهير الأيمن والأيسر:"بحاول أسجل في كل ماتش عشان أهدي لماما الهدف".

ناشيء الزمالك الذي يُحب مشاهدة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا عبر منصة يوتيوب، أصبح يتدرب ويخوض المباريات صيفًا أو شتاءً بقميص يحمل صورة والدته أسفل قميص الزمالك:"لم يرتديه مرتين مرة في المران وكُسر ذراعه والثانية في مباراة ولم يظهر بصورة جيدة".

اللاعب الذي يعشق الرباعي شيكابالا، مصطفى فتحي، زيزو، إمام عاشور، كرمه وزير الرياضة أشرف صبحي بعدما حلّ في المركز الثالث في الاستلام على مستوى محافظته.

موهبة محمد دفعت والده الذي يُعاني من بتر في ذراعه الأيمن لترك أكثر من عمل ليحرص على مرافقته لتدريباته في الزمالك والمباريات:"هو ابن وحيد على 4 فتيات ويعتني بشقيقاته ويحُضر لهم الطعام حين أكون خارج المنزل".