"أريد قضاء الوقت مع عائلتي".. فان دايك يتحدث عن أحلامه داخل وخارج الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، إعجابه الشديد بصانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، موضحًا أنه كان يتمنى تواجد الدولي البلجيكي في صفوف الريدز، وتحدث عما يريد عقب اعتزال كرة القدم.

ولعب دي بروين لسنوات عديدة في صفوف مانشستر سيتي ويعتبر من بين أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة بالفعل.

وتصارع فان دايك مع دي بروين في العديد من المواجهات الكبيرة بين مانشستر سيتي وليفربول خلال كافة المسابقات.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها "ذا صن" البريطانية: "الشخص الذي لم ألعب معه من قبل ولكني أحبه في ليفربول هو كيفن دي بروين. إنه لا يصدق، وإذا كان سيلعب في ليفربول، لكنا قد ذهبنا إلى أبعد مما فعلناه. إنه رائع، جيد في التعامل مع الكرة، يضغط عاليًا، ويسجل الكثير من الأهداف، ولديه كل سمات لاعب خط الوسط ولاعب كرة القدم بشكل عام".

وتحدث فان دايك عن خططه لما بعد اعتزال كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر فيما بعد اعتزالي كرة القدم بعد، عندما أتحدث للاعبين معتزلين أرى أن الشيء الأهم هو التأكد من وجود هدف وخطة لما سأفعل في تلك الفترة، وألا أعتزل ثم أسأل نفسي ماذا سأفعل الآن".

واستطرد: "عندما يأتي وقت الاعتزال سأفكر في الأمر، أود أن أستمر في الانخراط بكرة القدم ولكنني سأحاول أن أعيش حياة مجهولة الهوية، بكل تأكيد في بداية الأمر لأحظى بوقت أكثر مع عائلتي".

وواصل: "الانتقال للتدريب بعد اعتزال كرة القدم مباشرة، سيبقيني في حياة مليئة بالحيوية، لكنه شيء لا أرى نفسي أفعله لكني لا أجزم بذلك الأمر؛ لا يمكنني استبعاد أي شيء، لكنني سأستبعد أنني لن أكون محللًا بالتليفزيون الإنجليزي".