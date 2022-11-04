على رأسهم كين وخيسوس.. 11 لاعبًا مهددين بالإيقاف قبل انطلاق كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يواجه العديد من اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز احتمالية الغياب عن الجولة الأخيرة والتي ستسبق منافسات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر خلال الشهر الجاري.

وتخوض الأندية الإنجليزية جولتين (15 و16) والتي ستنتهي فعليًا يوم 13 نوفمبر الجاري قبل أن تنطلق بطولة كأس العالم يوم 20 من نفس الشهر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن هناك 11 لاعباً قد يغيبون عن نهاية الأسبوع بعد القادم من البريميرليج للإيقاف إذا نالوا بطاقة صفراء في الجولة الخامسة عشر وهو ما قد يصب في مصلحتهم لعدم تعرضهم للإصابة قبل بدء منافسات كأس العالم.

وأضافت أن القائمة تشمل قائد منتخب إنجلترا هاري كين، فإذا حصل على بطاقة صفراء في لقاء توتنهام وليفربول يوم الأحد المقبل، فهذا يعني غيابه عن الجولة التي ستسبق المونديال والتي ستكون أمام ليدز يونايتد.

ويخشى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا على لاعبيه، خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين الذين قد يغيبون عن كأس العالم بما في ذلك ثنائي تشيلسي بن تشيلويل وريس جيمس، بالإضافة إلى ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر وكالفين فيليبس.

وهناك لاعب آخر يجب الانتباه إليه في مواجهة توتنهام مع ليفربول، هو الأوروجواياني رودريجو بنتانكور، فهو مهدد أيضا بالإيقاف إذا تلقى بطاقة صفراء أمام الريدز.

ويوم الأحد أيضًا، يسافر مانشستر يونايتد إلى ويست ميدلاندز لمواجهة أستون فيلا مع أوناي إيمري.

ظهير يونايتد البرتغالي ديوجو دالوت هو على بُعد بطاقة صفراء للإيقاف لمدة مباراة واحدة وبالتالي إذا حدث ذلك سيغيب عن جولة فولهام قبل المونديال.

ويخوض آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي ديربي لندن أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل، لكن لديهم أيضًا لاعبان على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف.

وسيغيب مهاجم البرازيل جابرييل جيسوس والفرنسي الدولي ويليام ساليبا عن رحلة نهاية الأسبوع المقبل إلى وولفرهامبتون إذا تلقى الثنائي بطاقة صفراء أمام البلوز.

وتعد البرازيل من المرشحين للفوز بكأس العالم هذا الشتاء، وسيبذل جيسوس قصارى جهده لمساعدة بلاده في رفع الكأس للمرة الأولى منذ بطولة 2002.

في المقابل، انضم ويليام ساليبا للمنتخب الفرنسي هذا العام ويرغب في تجنب أي إصابة متأخرة حتى يتمكن من اللعب في كأس العالم لأول مرة، حيث تتطلع بلاده للدفاع عن الكأس التي فازت به في روسيا قبل أربع سنوات.

في جانب آخر، سيلعب الألماني تيلو كيهرير لاعب وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس يوم الأحد، وإذا نال البطاقة الصفراء سيغيب عن لقاء ليستر سيتي في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف بسبب المونديال.

أما فابيان شار فهو أحد المدافعين الأكثر لياقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لنيوكاسل، ويأمل ألا يتعرض لإصابة في اللحظة الأخيرة قبل أن يسافر مع منتخب سويسرا لكأس العالم وبالتأكيد الإيقاف سيكون في صالحه إذا حصل على بطاقة صفراء ستمنعه من المشاركة في الجولة القادمة.

وفي الوقت ذاته، هناك أربعة لاعبين يجب الانتباه إليهم غدًا السبت، بما في ذلك أليكساندر ميتروفيتش لاعب فولهام.

وحال حصول الصربي ميتروفيتش على بطاقة صفراء أمام مانشستر سيتي، فيعني غيابه عن مباراة فريقه في أولد ترافورد ضد مان يونايتد الأسبوع المقبل يوم 13 نوفمبر.

كذلك الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر من فريق برايتون هو لاعب آخر يطمح إلى المشاركة في كأس العالم.

ويسافر ماك أليستر وبرايتون إلى وولفرهامبتون وإذا حصل على بطاقة فسوف يغيب عن مباراة فريقه ضد أستون فيلا الأسبوع بعد المقبل.

وهناك كريس ميفام والذي سيكون جزءًا من المنتخب الويلزي في أول ظهور لهم في كأس العالم منذ عام 1958، وحصوله على الإنذار الأصفر أمام ليدز سيؤدي إلى غيابه عن الجولة الأخيرة قبل المونديال أمام إيفرتون.

أخيرًا، قد يغيب أمادو أونانا لاعب إيفرتون، الذي ظهر لأول مرة دوليًا مع بلجيكا في يونيو الماضي، عن المباراة الأخيرة قبل نهاية كأس العالم إذا تم إشهار بطافة صفراء في وجهه ضد ليستر.

في النهاية ستكون هناك مخاوف كبيرة بين اللاعبين من التعرض للإصابة خلال الجولتين المقبلتين لأنهم يطمحون للمشاركة في كأس العالم.

وستشعر الأجهزة الفنية للمنتخبات بالراحة إذا حصل لاعبوها على بطاقات صفراء في الجولة المقبلة من أجل إراحتهم وعدم تعرضهم للإصابة قبل المونديال، خاصة وأن هناك أسبوع واحد فقط يفصل بين إيقاف المسابقات المحلية وانطلاق المونديال.