إجراء قرعة كأس الرابطة يوم 9 نوفمبر.. وبداية البطولة بعدها بـ 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم الجمعة، خطابا رسميًا إلى الأندية المشاركة في الدور التمهيدي تخطرهم بموعد إجراء قرعة بطولة كأس الرابطة والمقرر لها يوم 9 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن مباريات البطولة ستقام بداية من 19 نوفمبر الجاري، وتقام البطولة بنظام خروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدي.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية عن جدول مواعيد بطولة كأس الرابطة في نسختها الجديدة (2022-2023).

ويشهد الموسم الكروي الجديد إقامة النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، التي تم استحداثها العام الماضي.وستقام مباريات دور الـ16 بالتزامن مع إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتقرر تغيير نظام البطولة في النسخة المقبلة، لتصبح كافة الأدوار بنظام خروج المغلوب، وإلغاء دور المجموعات.

وجاء جدول مواعيد النسخة الجديدة من كأس الرابطة كالتالي:

الدور التمهيدي: 19 نوفمبر 2022

دور الـ16: 25 و26 و27 نوفمبر 2022

الدور ربع النهائي: من 16 إلى 20 مارس 2023