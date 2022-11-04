مورينيو: الآن سنواجه "أسماك القرش" الخارجة من دوري أبطال أوروبا



قال جوزيه مورينيو مدرب روما إنه من المهم عدم إقصاء النادي الإيطالي من الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكنه أضاف أن فريقه سيواجه الآن أندية "أسماك القرش" التي خرجت من دوري أبطال أوروبا.



وأحرز لورينتسو بيليغريني هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليقود روما لتحويل تأخره بهدف أمام ضيفه البلغاري لودوغورتس للفوز 3-1 الخميس واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة وحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.



وقال المدرب البرتغالي لشبكة سكاي سبورت "في المواجهات الفاصلة سنلتقي بفرق على مستوى مختلف. من المهم بالنسبة لنا أن نتأهل لكن الآن تأتي أسماك القرش".



وأضاف "التقدم في الدوري الأوروبي يجعلنا فخورين، لم يكن هدفنا الانتقال لدوري المؤتمر وأن نصبح أحد أقوى الفرق بالبطولة وأكثرها احتمالية للفوز باللقب".



وفاز روما بأول لقب لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي تحت قيادة مورينيو، وهو أول لقب أوروبي كبير لنادي العاصمة منذ أكثر من 60 عاما.



وقال مورينيو "ربما لا تتوفر لدينا الظروف للاحتفال مثلما فعلنا العام الماضي، لكن بعد هزيمتنا (1-صفر) أمام نابولي (في الدوري الإيطالي) فزنا بثلاث مباريات متتالية".



وينتظر روما مواجهة أخرى مهمة يوم الأحد المقبل في الدوري ضد لاتسيو الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب ويتخلف عن منافسه المحلي صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.



(رويترز)