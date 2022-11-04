شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا يعود لصفوف إنبى خلال أسبوع بعد اقتراب تعافيه من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد أمين "أوفا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إلى تدريبات الفريق البترولى خلال أسبوع، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، ومنعته من المشاركة مع فريقه منذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقطع "أوفا" شوطاً كبيراً من البرنامج التأهيلى الذى خضع له خلال الفترة الماضية وبات قريباً من المشاركة في المران الجماعى وسيكون جاهزاً لدعم صفوف الفريق البترولى أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وغاب أوفا عن إنبى في مباراة بيراميدز بافتتاحية الدورى بالجولة الأولى وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ثم غاب عن مواجهة طلائع الجيش فى الأسبوع الثانى، وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف، ثم واصل الغياب أمام المصرى في الجولة الثالثة وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين نظيفين، وأخيراً أمام الزمالك في الجولة الرابعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في سياق مختلف أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق إنبى، أن فريقه كان أفضل من نظيره الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى، موضحاً أن الفريق البترولى شكل خطورة على الأبيض، خاصة مرمى محمد عواد، فى ظل الإصرار على الفوز أو تحقيق نتيجة جيدة.

وأشار كشرى، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إلى أن خسارة الزمالك بطولة السوبر سلاح ذو حدين؛ لأن الزمالك لديه رغبة فى مصالحة جماهيره فأخبرت لاعبى إنبى أن تسجيل هدف سيُضعف موقف الزمالك فى اللقاء.