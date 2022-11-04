شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين فى قائمة منتخب مصر بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في بطولة كأس العالم، والمقرر إقامتها في مدينة برن بسويسرا، في الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري.

ويقود المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي والمدرب العام خالد بوهديمة.

وضمت قائمة المنتخب المصري 6 لاعبين، هم: أحمد السيد ومحمد السيد ومحمود السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين ومحمود محسن.

وتقام منافسات الفردي على مدار يومين، حيث يقام في اليوم الأول دور المجموعات والأدوار غير الرئيسية، وفي اليوم التالي تبدأ فعاليات الدور الرئيسي بداية من دور الـ64 حتى النهائي، وفي اليوم الختامي تقام منافسات الفرق.

ويتأهل أول 16 لاعبا في التصنيف الخاص بالبطولة مباشرة إلى دور الـ64 الرئيسي.

وتشهد قائمة التسجيل الخاصة بالبطولة حتى الآن مشاركة 302 لاعب في منافسات الفردي ومشاركة 36 دولة في منافسات الفرق.