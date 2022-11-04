شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة المحاضرين بمشاركة 30 محاضرا مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم دورة إعداد المحاضرين والتي شهدت مشاركة 30 محاضرا مصريا كشرط من شروط الاتحادين الأفريقي والدولي لعودة تنظيم رخص المدربين المصريين خلال الفترة المقبلة، والتى ينظمها اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، تحت إشراف أبا الحسن مالوشى، المحاضر بالاتحادين الدولى والإفريقي، بحضور الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

وشهدت الدورة تسليم شهادات للمدربين الذين تواجدوا على مدار المحاضرات التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بداية من يوم الأربعاء الماضي لمدة 3 أيام.