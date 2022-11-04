شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة المحاضرين بمشاركة 30 محاضرا مصريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم دورة إعداد المحاضرين والتي شهدت مشاركة 30 محاضرا مصريا كشرط من شروط الاتحادين الأفريقي والدولي لعودة تنظيم رخص المدربين المصريين خلال الفترة المقبلة، والتى ينظمها اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، تحت إشراف أبا الحسن مالوشى، المحاضر بالاتحادين الدولى والإفريقي، بحضور الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد.
وشهدت الدورة تسليم شهادات للمدربين الذين تواجدوا على مدار المحاضرات التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بداية من يوم الأربعاء الماضي لمدة 3 أيام.
وتواجد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في دورة إعداد المحاضرين، أمس الخميس، وشارك في جلسة نقاشية تحدث خلالها عن تطور فترة عمله حتى أصبح مديرا فنيا للمنتخب الأول بجانب حرصه على أن يقوم بزيارة كل مدربي الأندية حين توليه قيادة الفراعنة.
وقال فيتوريا إنه عاصر ثقافات مختلفة خلال فترة عملة الطويلة، سواء في أوروبا أو الممكلة العربية السعودية ومصر، وهو ما منحه خبرات كبيرة في مجال التدريب وخارج الملعب أيضا.
وتطرق فيتوريا عن عقلية اللاعب المصري وأهمية دور المدرب في الفريق وأهمية الكلمة التي تخرج من المدرب، مؤكدا أن المدرب يعمل كأب ومدرس ورجل شرطة في مراحل التدريب المختلفة.