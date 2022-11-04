شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يواصل التأهيل فى بيراميدز للتعافي من إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر إبراهيم عادل، مهاجم فريق بيراميدز، فى خوض برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، للشفاء من إصابته التى تعرض لها بشد فى العضلة الأمامية من الدرجة الأولى، خلال تواجده فى صفوف المنتخب الأولمبي.

ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز لتجهيز إبراهيم عادل وجميع اللاعبين خلال الفترة الحالية، من أجل العودة لمسابقة الدورى بالقوة الضاربة وتعويض الاخفاقات التى حدثت فى أول جولتين بالمسابقة.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق أمام نيجيليك بطل النيجر في إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في نيامي عاصمة النيجر بفوز صاحب الأرض بهدف دون مقابل.

وتقرر إقامة المباراة في السابعة من مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوي للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب.

ويدير المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.