الامارات | الجزيرة يزيد معاناة "العميد".. ويرتقي إلى الوصافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمر نزف النقاط لفريق النصر اليوم، بعد أن تلقى الخسارة الخامسة في دوري أدنوك للمحترفين أمام ضيفه الجزيرة بنتيجة 0-2، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري. وبهذه النتيجة ارتقى الجزيرة إلى النقطة الـ17 في الوصافة مؤقتا، وظل النصر بست نقاط فقط في المركز الـ12.

سيطر النصر على الشوط الأول وكان الأكثر استحواذا، لكن دون فاعلية حقيقية أمام خط وسط الجزيرة المتميز الذي اعتمد على الهجمات المرتدة المنظمة، والتي كاد يسجل منها أشرف بن شرقي، بعد تمريرة رائعة من علي مبخوت. وعاد مبخوت للتمرير بطريقة مميزة إلى زميله تاناسي، في الدقيقة 37، حيث انفرد اللاعب الروماني بمرمى النصر، وسجل هدف التقدم بطريقة ذكية. ولم ترتق محاولات النصر إلى المستوى، حيث حاول البرتغالي توزي أكثر من مرة دون جدوى.

وفي الشوط الثاني باغت الجزيرة النصر بهجمتين وانفرادين عن طريق بن شرقي وتاناسي، ولكن أضاع اللاعبين الكرة بغرابة وهما على بعد خطوات من المرمى وانفراد تام. وترجم الجزيرة أفضليته بهدف ثاني عن طريق البديل الفرنسي ديابيه، في الدقيقة 67 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بمهارة رائعة بعد أن استلم الكرة من خارج منطقة الجزاء وسدد قوية في المرمى معلنا عن هدف التقدم.