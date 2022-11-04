شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير نظام بطولة كأس الرابطة بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدى للبطولة.

وأرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطابا رسميا إلى 4 فرق المشاركة فى الدور التمهيدى، تخطرهم بموعد إجراء قرعة بطولة كأس الرابطة والمقرر لها 9 من الشهر الجارى.

بينما تأتى بداية مباريات بطولة كأس رابطة الأندية من يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى أيضا.