شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى مكثف فى الأهلى لتجهيز عمرو السولية استعدادا لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى، برئاسة أحمد أبو عبلة، برنامجاً تأهيلياً مكثفاً لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب بربع نهائى كأس مصر والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وغاب عمرو السولية عن مباراة الأهلى والداخلية بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز والتى فاز فيها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، بعدما أثبتت الفحوصات إصابته بشد خفيف فى العضلة الأمامية، وفضّل الجهاز الفني أن يؤدى اللاعب جلسة تدريبات منفردة وتدريبات فى الجيم قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وتتوقف بطولة الدوري المصري فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ، بالإضافة لفترة التوقف الدولي التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر.

وقاد السويسرى مارسيل كولر الأهلي فى 6 مباريات حتى الآن، حقق خلالها الفوز جميعا فى جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر المصرى على حساب الزمالك.