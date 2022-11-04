شكرا لقرائتكم خبر عن ماليك توريه يغيب عن تدريبات غزل المحلة وأنباء عن سفرة إلى بلاده دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب المالى ماليك توريه مهاجم فريق غزل المحلة عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الجمعة، بعد انتهاء الإجازة التى منحها الجهاز الفني بقيادة اليوناني بابا فاسيليو للاعبين لمدة 5 أيام عقب الفوز على أسوان فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويأتي غياب ماليك تورية وسط أنباء عن سفره إلى مسقط رأسة مالى دون إذن مسبق من قبل مسئولى نادى غزل المحلة، ورغبة اللاعب بعدم استكمال الموسم مع فريق غزل المحلة لعدم حصوله على باقى مستحقاته المتأخرة منذ الموسم الماضى.

واستأنف لاعبو فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية اليوم باستاد المحلة تحت قيادة اليوناني بابا فاسيليو استعدادا لخوض بعض المباريات الودية، ضمن خطة استعادة اللياقة البدنية والفنية للاعبين المرحلة المقبلة قبل خوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وبطولة الدورى المصرى الممتاز.